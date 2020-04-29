Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Авто
Opel представила электрический фургон Vivaro-e
Тарантас Ньюс вчера в 05:28
Общество
Суд отклонил коллективный иск петербуржцев по режиму самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский городской суд отказался удовлетворить коллективный иск о признании недействующими ряда положений постановлений правительства города, установивших запреты и ограничения для местных жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения нового коронавируса.
Интерфакс - Россия 08:24
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
После ввода в строй российского газопровода "Северный поток - 2" Украина потеряет возможность транзита газа через ее территорию.
Газета.Ru 06:15
Общество
В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов».
КТВ-Луч 04:24
Политика
Анонсирован новый пакет мер поддержки россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подготовке нового пакета мер по поддержке граждан и бизнеса по поручению президента РФ Владимира Путина.
DixiNews 07:12
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
ТАСС 07:19
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Авто
«УАЗ» представил дом на колесах на основе «Буханки»
По данным ресурса "Новые автомобили", на переделку стандартной УАЗ "Буханки" в практичный автодом необходимо 23 дня, а затраты составляют минимум 0,5 млн. рублей.
Новые автомобили 07:12
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Общество
В Калужской области вводится масочный режим
Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая.
Rambler News Service 04:56
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Энергетика
Польша решила арестовать активы газопровода «Северный поток — 2»
Варшава, 28 апреля 2020, 09:10 — REGNUM Власти Польши хотят наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если Газпром не перечислит польской PGNiG средства, которые присудил компании Стокгольмский арбитраж.
REGNUM вчера в 02:10
Общество
Верховный суд посоветовал проводить судебные заседания в онлайн-режиме
«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции с учетом опыта Верховного суда РФ», — сказано в постановлении.
Компания 05:14
Политика
Постпред назвал нелепыми претензии США по соглашению СВПД
«Нелепые» претензии США к соглашению по иранской ядерной программе вряд ли будут поддержаны российскими партнёрами по Совету безопасности ООН и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Моя Москва.онлайн 01:39
Игры
Ремейк Destroy All Humans! выйдет в июле. Игру выпустят в трех изданиях
Cyber.sports.ru 03:23
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
Минздрав РФ: бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется
Министерство здравоохранения России сообщило, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия.
Аргументы недели 06:59
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Общество
Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля
Дело об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, выяснил ТАСС.
Ведомости 08:18