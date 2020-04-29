Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.
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Хоккей
Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.
Metaratings 11:18
Здоровье
Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии
Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Политика
В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, по ее данным, российские представители не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине.
РИА Новости 11:43
Армия и оружие
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Общество
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Адвокатов к арестанту под предлогом карантина не допускают, письма по электронной почте от них и родственников он не получает, по телефону на связь не выходит, а отправленные на его счет деньги возвращаются.
Lenta.ru 11:37
Футбол
Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов покинет ЦСКА из Софии. Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Sportal.bg.
Спорт-Экспресс 06:57
Политика
Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля
23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
Происшествия
Раскрыт семейный бизнес вора в законе Кости Шрама под прикрытием ФСБ
Правоохранительные органы раскрыли семейный бизнес вора в законе Кости Шрама по нелегальному обналичиванию денег под прикрытием ФСБ.
Lenta.ru 11:22
Здоровье
В онкоцентре Ростова выявили больных коронавирусом
В отделении нейроонкологии у четырех пациентов выявлен коронавирус. В связи с этим его закрыли на карантин.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:50
Общество
Всех жителей Омской области заставили носить маски
Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания.
БК55 10:47
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина
Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал 11:38
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
Общество
В Крыму все приезжие проведут майские праздники в обсерваторе
В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
Российская газета 03:27
Здоровье
Минздрав Украины предупредил о вспышке туберкулеза в стране
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране, передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 08:08
Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17
Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ.
RuNews24.ru вчера в 08:50
Экономика
ВВП США рухнул в I квартале на 4,8%
ВВП США рухнул в I квартале на 4,8% в годовом выражении, отмечено в предварительном отчете Минторга США.
Вести.Ru 09:04
Здоровье
Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала
В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48