Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.
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Нефть активно растет после данных о запасах в США

Финмаркет10:58

Рост цен на нефть ускорился до 9-33% на статданных по запасам сырья в США

ПРАЙМ11:00

Цена на нефть Brent растет до $23,54

ТАССвчера в 22:26

Мировые цены на нефть растут

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«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс00:38

Саудовская Аравия грузит нефть бочками, но США не готовы покупать

REGNUM09:00

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правда27 апреля в 23:15
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Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

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Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.
Metaratings 11:18
Здоровье

Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
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Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек

Kursk.com 06:28
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Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
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Политика

В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны

Ранее на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, по ее данным, российские представители не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине.
РИА Новости 11:43
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Армия и оружие

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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Общество

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Адвокатов к арестанту под предлогом карантина не допускают, письма по электронной почте от них и родственников он не получает, по телефону на связь не выходит, а отправленные на его счет деньги возвращаются.
Lenta.ru 11:37
Футбол

Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов покинет ЦСКА из Софии. Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Sportal.bg.
Спорт-Экспресс 06:57
Политика

Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
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Происшествия

Раскрыт семейный бизнес вора в законе Кости Шрама под прикрытием ФСБ

Правоохранительные органы раскрыли семейный бизнес вора в законе Кости Шрама по нелегальному обналичиванию денег под прикрытием ФСБ.
Lenta.ru 11:22
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Здоровье

В онкоцентре Ростова выявили больных коронавирусом

В отделении нейроонкологии у четырех пациентов выявлен коронавирус. В связи с этим его закрыли на карантин.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:50
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Общество

Всех жителей Омской области заставили носить маски

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания.
БК55 10:47
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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина

Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал 11:38
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Наука

Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
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Общество

В Крыму все приезжие проведут майские праздники в обсерваторе

В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
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Здоровье

Минздрав Украины предупредил о вспышке туберкулеза в стране

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране, передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 08:08
Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17

Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ.
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Экономика

ВВП США рухнул в I квартале на 4,8%

ВВП США рухнул в I квартале на 4,8% в годовом выражении, отмечено в предварительном отчете Минторга США.
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Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала

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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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