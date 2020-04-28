Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.
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Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
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Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
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Происшествия

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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
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В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах

Власти Москвы ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах в период самоизоляции, на шумный ремонт отведено только четыре часа в будни.
Известия вчера в 13:13
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Экономика

Новак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России

«Видим «зеленые ростки» восстановления спроса, видим заявления ряда стран об ослаблении карантинов», — отметил Новак.
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Граждане России, постоянно проживающие за границей, смогут покинуть страну через наземные пункты пропуска.
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Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае

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Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

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РБК 11:02
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
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Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице

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Представитель российской миссии при ООН отрицает причастность генерала ФСБ к гибели малазийского «Боинга»

Первый замглавы представительства Дмитрий Полянский считает, что обвинения в адрес генерал-полковника Андрея Бурлаки лишены здравого смысла.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

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Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

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Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года

Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
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В США подтвердили шесть новых симптомов коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний США официально внесли в список симптомов коронавируса шесть новых пунктов.
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