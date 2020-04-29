Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

РИА Новости02:20

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%

Эхо Москвывчера в 23:17

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс00:38

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

REGNUM03:37

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Коммерсантъвчера в 23:42

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цена на нефть Brent растет до $23,54

ТАССвчера в 22:26
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Происшествия

В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус

Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:03
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Общество

На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Общество

В России от коронавируса впервые умерло более 100 человек за сутки

За последние сутки в России умерло 108 человек с коронавирусом, это самый высокий показатель за все время.
Коммерсантъ 03:49
Общество

Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции

Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
7
Футбол

У нападающего «Ювентуса» в четвертый раз выявлен коронавирус

Вести.Ru 01:11
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Кино

Умер актер Ирфан Кхан, снявшийся в «Миллионере из трущоб» и «Жизни Пи»

ТАСС 03:56
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В России планируют ввести обязательную регистрацию телефонов

Смотрите такжеСМИ сообщили о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции Предполагается, что регистрировать телефоны по IMEI обяжут импортеров, в том числе россиян, которые самостоятельно ввезут устройство из-за границы.
Общественное телевидение России вчера в 04:55
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,3K
Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
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Общество

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам

Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
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Происшествия

Крупный цех в Подмосковье производил подделки популярной бытовой химии

Оka.fm 03:00
Общество

В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих

В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
Российская газета 03:27
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Здоровье

В Крыму еще десять человек заразились коронавирусом

Глава региона Сергей Аксенов сообщил о выявленных за сутки новых 10 случаях COVID-19 в Крыму, общее число выявленных случаев достигло 89.
РИА Новости 03:26
Технологии

В WhatsApp из-за коронавируса появилась новая функция

В самом популярном в России мессенджере WhatsApp из-за коронавируса увеличило число участников групповых аудио- и видеозвонков.
АБН 02:53
6
Энергетика

Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
28
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ вчера в 13:26
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Политика

Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Общество

В России число жертв коронавируса превысило 850

Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.
RT на русском вчера в 03:57
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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Космос

Производство санитайзеров и дефицитных комплектующих для медтехники запустили в «Технополисе «Москва»

Опыт и возможности компании «Пиромант» позволяют не только перепрофилироваться, но и увеличить объемы выпускаемой продукции до 15 тыс. продуктов в месяц, в том числе и металлических корпусов для любого медоборудования.
Агентство Москва 03:16
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Шоу-бизнес

Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram

Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:21
Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
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