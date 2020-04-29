Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.

Происшествия В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб. 20

Общество На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.

Общество В России от коронавируса впервые умерло более 100 человек за сутки За последние сутки в России умерло 108 человек с коронавирусом, это самый высокий показатель за все время.

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 670

Общество В России планируют ввести обязательную регистрацию телефонов Смотрите такжеСМИ сообщили о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции Предполагается, что регистрировать телефоны по IMEI обяжут импортеров, в том числе россиян, которые самостоятельно ввезут устройство из-за границы. 3,7K

Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. 214

Здоровье В Крыму еще десять человек заразились коронавирусом Глава региона Сергей Аксенов сообщил о выявленных за сутки новых 10 случаях COVID-19 в Крыму, общее число выявленных случаев достигло 89.

Энергетика Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. 28

Общество В Тульской области введут пропускной режим В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 688

Происшествия ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. 52

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 17

Политика Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Общество В России число жертв коронавируса превысило 850 Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.

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Общество В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 611

Космос Производство санитайзеров и дефицитных комплектующих для медтехники запустили в «Технополисе «Москва» Опыт и возможности компании «Пиромант» позволяют не только перепрофилироваться, но и увеличить объемы выпускаемой продукции до 15 тыс. продуктов в месяц, в том числе и металлических корпусов для любого медоборудования.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,2K