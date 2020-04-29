Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

РИА Новости02:20

Цены на нефть растут в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 23:39

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

REGNUM03:37

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Коммерсантъвчера в 23:42

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс00:38

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%

Эхо Москвывчера в 23:17

Цена на нефть Brent растет до $23,54

ТАССвчера в 22:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:18, Ашберн

Комментарии

Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
305
Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
65
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
2K
Политика

Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
30
Политика

Путин продлил нерабочие дни на майские праздники

В рамках второго — продлил эту неделю до нерабочего месяца.
De Facto вчера в 10:57
44
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
575
Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
3
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
1,7K
Общество

Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России

Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:44
1,6K
Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
38
Политика

Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
88
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
49
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
9
Политика

Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
11
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
660
Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
236
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
728
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
11
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Политика

Путин потребовал не допустить дефицита топлива

Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 07:53
1
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
22
Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
1
Общество

Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
7
Политика

СК проверит, есть ли двойное гражданство у сенатора Мизулиной

Следственный комитет РФ проверит, есть ли двойное гражданство у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Вести.Ru 07:58
Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
145
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
426
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.
Российская газета вчера в 13:19
568
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
50
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
317
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное