Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.

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Политика СК проверит, есть ли двойное гражданство у сенатора Мизулиной Следственный комитет РФ проверит, есть ли двойное гражданство у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.