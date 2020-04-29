Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.
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Повторится ли апокалипсис на рынке нефти: что нужно знать

РБК12:23

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс00:38

Нефть WTI держится выше $15 за баррель

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Рост цен на нефть ускорился до 9-33% на статданных по запасам сырья в США

ПРАЙМ11:00

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цена нефти марки Brent превысила $23

ТАСС09:02

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правда27 апреля в 23:15
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Здоровье

Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса

Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru 27 апреля в 21:47
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Политика

Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций

В свою очередь, МИД России назвал публикацию беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту.
Известия 10:25
2
Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
110
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Армия и оружие

Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету

Московский Комсомолец 11:13
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
230
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
1K
Общество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь раз стал отцом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь раз стал отцом. У него и его невесты Кэрри Симондс родился сын.
Эхо Москвы 12:32
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела

Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.
Комсомольская правда 11:10
Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
4
Здоровье

В Тульской области министр заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
29
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
2,3K
Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
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Политика

Помпео высказался по поводу ситуации вокруг состояния Ким Чен Ына

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил, что появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.
News.ru 11:04
1
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
7
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
694
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Экономика

Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство

Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.
BFM.ru 27 апреля в 21:04
7
Общество

Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно

Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
4
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек

Kursk.com 06:28
30
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
4
Футбол

Мбаппе назвал Роналду, Месси и Неймара своими кумирами

Мбаппе отметил своего партнера по ПСЖ Неймара, а также форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.У меня много кумиров.
Soccer.ru 09:29
Общество

В Саратовской области ввели обязательный масочный режим

Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:32
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Армия и оружие

У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки

Изначально некоторые эксперты, разглядевшие новинку, предполагали, что подобное устройство призвано предотвратить возможность нажатия на курок противниками оснащенных винтовками солдат, например, в ходе подавления массовых беспорядков или боевых столкновений.
Lenta.ru 14:12
Гаджеты

Самый популярный и самый продаваемый смартфоны в мире названы

Смартфон iPhone 7 2016 года выпуска стал самым используемым в мире в 2020 году, наиболее продаваемыми – iPhone XR, 11.
ToDay News Ufa 05:52
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Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
Деловое.ТВ 08:41
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Гаджеты

Новые смартфоны-бюджетники Honor стоят в России от 7 тысяч рублей

В состав линейки вошли три модели: Honor 9C, 9A и 9S. Купить их можно по цене от 7 тысяч до 13 тысяч рублей.
Вести.Ru 13:52
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