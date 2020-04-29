Предыдущие торги закрылись на отметке $12,34. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подросли в цене до $23,34 за баррель к 10:35 мск. Предыдущие торги закрылись на отметке $22,74, рост составил 2,64%.

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 741

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 230

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 1K

Шоу-бизнес Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.

Общество Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях. 4

Здоровье В Тульской области министр заразился коронавирусом Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона. 29

Политика Помпео высказался по поводу ситуации вокруг состояния Ким Чен Ына Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил, что появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. 1

Общество Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы. 7

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 694

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 605

Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 4

Футбол Мбаппе назвал Роналду, Месси и Неймара своими кумирами Мбаппе отметил своего партнера по ПСЖ Неймара, а также форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.У меня много кумиров.

Общество В Саратовской области ввели обязательный масочный режим Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин. 7