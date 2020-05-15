Энергетика

Вести ФМВести ФММировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост

Мировые цены на нефть сегодня демонстрируют уверенный рост.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Нефть подорожала на 5-6%

Эхо Москвы15 мая в 22:04

Нефть дорожает на 4-6% на оптимизме вокруг ожиданий по спросу

ПРАЙМ15 мая в 13:39

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29

Финмаркет15 мая в 11:51

Цены на нефть выросли почти до 33 долларов в конце недели

Московский Комсомолец15 мая в 20:15

Цена на нефть марки Brent превысила $32

Аргументы и Факты15 мая в 03:40

Цены на нефть пошли в рост

Lenta.ru15 мая в 02:58

Мировые цены на нефть растут

RT на русском15 мая в 01:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 04:30, Ашберн

Комментарии

Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
145
Общество

В Белоруссии умер основатель портала tut.by Юрий Зиссер

Основатель белорусского портала tut.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер умер на 60-м году жизни в Белоруссии.
ТАСС 03:40
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
633
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
303
Общество

Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. В настоящее время в РФ выявлено 281752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:55
65
Происшествия

В Туле пьяная девушка без прав устроила ДТП

В Туле пьяная девушка без прав устроила ДТП.
Первый Тульский 04:07
2
Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru вчера в 14:18
219
Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились больше 27 тыс. человек.
Газета.Ru 03:01
365
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
1,6K
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
600
Биатлон

Конфликт между Драчёвым и правлением СБР разгорелся с новой силой

В российском спорте набирает силу конфликт между главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым и правлением организации.
RT на русском 15 мая в 16:41
Общество

Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ вчера в 07:31
264
Общество

СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

News.ru 15 мая в 10:19
3,5K
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
1,2K
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
1,8K
Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
164
Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
27
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
8
Общество

У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно

У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
Каскад вчера в 04:29
109
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
3,7K
Фигурное катание

Александра Трусова обратилась к Этери Тутберидзе

StarHit.ru 14 мая в 17:00
3
Общество

Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 09:02
2,9K
Футбол

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
8
Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 15 мая в 07:30
114
Авто

В России начались продажи Bentley Continental GT V8

Британский бренд привез в Россию роскошный Continental GT третьей генерации с двигателем V8.
Авторамблер 14 мая в 08:25
23
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
7
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском 15 мая в 18:32
1
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
149
Экономика

Бюджет Владимирской области может потерять 7 миллиардов рублей

Огромное количество факторов влияет.
ГТРК Владимир 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное