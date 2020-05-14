Энергетика
АБНМировые цены на нефть начали расти
Сегодня, 15 мая, цены на нефть в ходе торгов на Лондонской бирже преодолели отметку в $32 за баррель.
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Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Здоровье
Рязанский врач рассказала на Первом о «путинских» выплатах
Напомним, в Рязанской области действует горячая линия по вопросам выплат медикам. Её организовал региональный минздрав.
62инфо 06:33
Общество
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия
В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом
Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03:52
Автоспорт
Стала известна зарплата Даниэля Риккардо в McLaren
После ухода из Renault в McLaren в 2021-м Даниэль Риккардо останется одним из самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1. Гонорар австралийца в Renault по официальным данным составляет 27,5 млн долларов.
Autosport.com.ru 05:49
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
Экономика
Reuters: Россия начала закупать дешевое дизельное топливо из Китая
В Россию начали завозить дешевое дизельное топливо из Китая.
Актуальные Новости вчера в 09:55
Здоровье
В Свердловской области увеличили коечный фонд под COVID-19
На случай ухудшения эпидемиологической обстановки в Свердловской области развёрнут дополнительный коечный фонд для больных COVID-19.
Областная газета 05:03
Общество
Путин: Все надбавки медикам должны были выплатить в конкретные даты
Президент заявил, что выполнение поручений по выплатам будут обсуждать предметно на следующей неделе.
Эхо Москвы 07:14
Шоу-бизнес
Маша Малиновская сделала пластику лица у хирурга Айзы Анохиной
Ранее Малиновская рассказывала, что неоднократно прибегала к коррекции губ, груди и лица, но не всегда вмешательства заканчивались удачно и потом приходилось повторно обращаться к хирургам.
Дни24 вчера в 07:41
Космос
В России разработают новую программу исследования Венеры
В России будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку на планету минимум трех научных аппаратов.
Российская газета вчера в 20:31
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 07:05
Политика
Путин: более 148 тысяч коек подготовлено в России для больных COVID-19
«Более 148 тысяч коек подготовлено в России для больных коронавирусом», - отметил президент.
ТК Звезда 07:14
Армия и оружие
Китай: у России появились новые ядерные возможности
Журналисты оценили возможности "Посейдонов". Китайские журналисты заявили, что у России появились новые ядерные возможности.
Piter.tv 05:07
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино
Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru 06:35
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00