Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть растут на торгах
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Комментарии
Политика
Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам
Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс 07:36
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Культура
«Ривердейл», «Флэш» и «Наследие» вернутся с новыми сериями только в 2021 году
Киноафиша России 08:35
Общество
В Белгородской области вновь закрывают общепит и парки
По мнению чиновников из регионального департамента экономического развития, большая часть заведений общепита не успели открыться, они только провели подготовительную работу.
Go31.ru 05:54
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Футбол
Леонид Федун опасается, что чемпионат России снова прервут
Федун опасается, что вспышка коронавирусной инфекции снова заставит прервать чемпионат.
Вести.Ru 08:31
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 5903 случая заражения коронавирусом
Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов страны по числу официально выявленных случаев заражения.
АПН - Нижний Новгород 04:46
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Футбол
Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус
Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
РИА Новости 00:49
Общество
Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
РИА Новости 06:25
Экономика
Розничные продажи в США в апреле рухнули к марту на рекордные 16,4%
Объем розничных продаж в США в апреле упал на 16,4% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
ПРАЙМ 08:36
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Общество
«Яндекс» закрыл проект бесплатного домашнего тестирования на COVID-19
«Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в рамках своего проекта «Помощь рядом».
Коммерсантъ 08:30
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
РИА Новости 03:22
Игры
В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650
Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей
ВАЗ-2103 с "автоматом" за границей продавался под именем Lada 1500S Automatic.
Российская газета 04:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов дал первое большое интервью о разводе с Ольгой Бузовой
Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки.
Вокруг ТВ вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака
Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
Lisa.ru вчера в 04:24