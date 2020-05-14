Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
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Мировые цены на нефть начали расти

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Мировые цены на нефть растут

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Мировые цены на нефть растут на торгах

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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

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