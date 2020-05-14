Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.

Мировые цены на нефть растут на торгах

Политика Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными. 7

Здоровье Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику. 8

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,4K

Общество В Белгородской области вновь закрывают общепит и парки По мнению чиновников из регионального департамента экономического развития, большая часть заведений общепита не успели открыться, они только провели подготовительную работу. 15

Общество В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. 18

Общество Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется». 5

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 222

Футбол Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia. 1

Общество Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 1

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 719

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 706

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 84

Экономика Розничные продажи в США в апреле рухнули к марту на рекордные 16,4% Объем розничных продаж в США в апреле упал на 16,4% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Общество «Яндекс» закрыл проект бесплатного домашнего тестирования на COVID-19 «Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в рамках своего проекта «Помощь рядом».

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 215