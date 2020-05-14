Энергетика

АБНАБНМировые цены на нефть начали расти

Сегодня, 15 мая, цены на нефть в ходе торгов на Лондонской бирже преодолели отметку в $32 за баррель.
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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

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Цены на нефть растут в пятницу, завершают подъемом третью неделю подряд

Финмаркет01:29

Мировые цены на нефть растут

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Нефть марки WTI за неделю подорожала на 13%

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Цены на нефть пошли в рост

Lenta.ru02:58

Новости кризиса 15 мая: из ФНБ потратили уже 450 млрд, каждая третья компания в России обанкротится

URA.Ru00:00

Рост цен на нефть ускорился до 6-8%

ПРАЙМвчера в 15:02
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
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Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Происшествия

Сын Гиммлера из «Семнадцати мгновений весны» задержан в Москве

Как стало известно РЕН ТВ, мужчиной, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве, оказался сын советского и российского актера театра и кино Николая Прокоповича.
РЕН ТВ 03:45
2
Общество

Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты

С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 104 человека

Всего на 15 мая в Свердловской области у 2466 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:43
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Футбол

Матчи РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей

Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня. Все матчи пройдут без зрителей.
Sports.ru 06:59
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Политика

Лавров заявил, что памятник Коневу в Праге должен быть восстановлен

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:08
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Политика

В Архангельской области и НАО запустили сбор предложений по созданию нового субъекта

Сбор предложений от жителей по созданию нового региона запущен в Архангельской области и Ненецком автономном округе.
ТАСС 05:23
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Общество

Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк

МонаВиста вчера в 11:00
1,3K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

Российская газета 04:44
Происшествия

Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении

Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Авто

Супербатарея Tesla обрушит цены на электрокары

К концу 2020 года - началу следующего года Tesla Model 3 получит аккумулятор нового типа: более долговечный и недорогой в производстве.
Российская газета 02:00
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Экономика

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
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Фигурное катание

Глейхенгауз объявил о музыке к новым программам Загитовой

Отвечая на один из вопросов, Глейхенгауз намекнул, что работа по постановке новых программ фигуристки уже ведется.
Газета.Ru 06:51
Игры

Capcom выпустит Resident Evil 8 в начале 2021 года

Goroday.ru 13 мая в 20:30
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Здоровье

Больше всего новых заражений коронавирусом выявлено в Ростове

За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 89 человек. Большая часть заболевших люди в возрасте от 46 до 65 лет.
Privet-Rostov.ru 04:21
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Гаджеты

Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10

Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
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Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
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