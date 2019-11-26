Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,24 доллара и составили 58,01 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также немного подорожала.

Мировые цены на нефть немного выросли по итогам торгов понедельника

Спорт Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Армия и оружие Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Армия и оружие В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных «Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Происшествия Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.

Общество Плетнева высказалась за выходной 31 декабря В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Общество Минпромторг: из-за утильсбора автомобили существенно не подорожают Глава минпромторга Денис Мантуров заверил, что автомобили российского производства, импортная техника после повышения утилизационного сбора с 1 января будущего года существенно не подорожают.

Футбол Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Болельщикам московского "Спартака" стоит сконцентрировать усилия на поддержке любимой команды и не провоцировать форварда национальной команды и петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, считает экс-форвард сборной России Александр Панов.

Происшествия В центре Москвы девушку избили и насильно остригли В Москве, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина напал на девушку и избил ее. Инцидент произошел 28 октября 2019 года.