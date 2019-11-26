Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть немного выросли по итогам торгов понедельника
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,24 доллара и составили 58,01 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также немного подорожала.
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Цены на нефть в понедельник останутся на уровне 63-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
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Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
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В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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Общество
Минпромторг: из-за утильсбора автомобили существенно не подорожают
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Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
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Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Болельщикам московского "Спартака" стоит сконцентрировать усилия на поддержке любимой команды и не провоцировать форварда национальной команды и петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, считает экс-форвард сборной России Александр Панов.
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Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.