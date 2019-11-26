Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть немного выросли по итогам торгов понедельника
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,24 доллара и составили 58,01 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также немного подорожала.
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Цены на нефть в понедельник останутся на уровне 63-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
Финмаркетвчера в 02:24
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Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
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В Миассе вынесли приговор по делу о мошенничестве при покупке детсада
По версии следствия, в 2017 году начальник отдела дошкольного образования МКУ Миасса «Образование» Татьяна Биева, депутат городского Собрания Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев, действуя в организованной группе, приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада.
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Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
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Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
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Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
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В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров
Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.
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Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
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Аргументы недели 03:36
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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