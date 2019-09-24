Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Нефть дешевеет: Brent - $64,47 за баррель, WTI - $58,41
Агентство нефтегазовой информациивчера в 02:02
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Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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RT на русском вчера в 17:23
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Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
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Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.
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До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра Бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елену Кравец подозревают в получении взятки, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.
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Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
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Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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