Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Цены на нефть продолжают снижаться

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ПРАЙМвчера в 12:47
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