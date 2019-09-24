Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Нефть дешевеет: Brent - $64,47 за баррель, WTI - $58,41
Агентство нефтегазовой информациивчера в 02:02
Цены на нефть пытаются стабилизироваться после резкого падения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:37
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Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Народные новости 23 сентября в 19:42
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
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Представлены тизеры смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Как проинформировал руководитель китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь, новый аппарат Mi Mix Alpha будет инновационным, но не с гибким или складывающимся дисплеем.
RuNews24.ru 23 сентября в 16:12
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В России могут запретить лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
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В РФ начали серийное производство аналогов винтовки США AR-15
Компания ORSIS запустила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J.
Комсомольская правда 02:49
Политика
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Транспорт
Пулково назвало страны, в которые будут летать иностранные лоукостеры
Оператор аэропорта «Пулково», компания «Воздушные ворота Северной столицы», огласила список стран, для полетов в которые она запросила у федерального правительства «седьмую степень свободы воздуха» (так называемое «открытое небо»).
АБН 02:56
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые прервала молчание
Буквально весь интернет заполонен информацией об Анастасии Заворотнюк. Уже вторую неделю не утихают слухи о ее состоянии.
Wday.ru 03:08
Гаджеты
ASUS представила в России ноутбук для профессионалов с двумя экранами
ASUS представила в России ноутбук в достаточно необычном форм-факторе.
Ferra вчера в 11:40
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Политика
Абэ заявил о необходимости реформы Совбеза ООН
Токио открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН Япония считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, заявил японский премьер Синдзо Абэ.
Аргументы и Факты 01:04
Политика
Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз.
Ведомости 03:26
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Политика
Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа
Бывший лидер Демократической партии США, кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон высказалась в поддержку инициативы нижней палаты Конгресса о запуске процедуры импичмента главы американского государства Дональда Трампа.
Московский Комсомолец 00:15
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем
Как отметила Куварзина, она никогда об этом не рассказывала. Ее расставание с мужем произошло без лишних скандалов.
Телепрограмма вчера в 22:39
Политика
Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле
Газета.Ru 01:16
Футбол
Тренер «Монако» Жардим: Головин прогрессирует, и это важно для команды
"Головин перешел к нам из другого чемпионата, отличающегося от Лиги 1. Он продолжает прогрессировать, и это важно для нашей команды", – цитирует Жардима официальный сайт "Монако".
Вести.Ru 02:35
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Экономика
Комиссию за снятие денег в «чужих терминалах» могут отменить
Речь идет об отмене процента за снятие денег через терминал чужого для вашей карты банкомата и за перевод средств из одного банка в другой — в данный момент финорганизации забирают себе от одного до полутора процентов от подобных операций.
РЕН ТВ 00:52
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции
По информации NTV, в результате взрыва пострадали пять полицейских.
РБК 01:53
Авто
В России планируют производить автомобили Spark
Автопром Узбекистана прорабатывает проект по крупноузловой сборке машин местного производства на территории Карачаево-Черкесии. первыми опытными автомобилями могут стать малолитражные легковушки Atlas, известных в Узбекистане как Spark.
SpeedMe вчера в 08:00
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице
Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин скончался после попытки суицида.
Российская газета вчера в 04:44
Баскетбол
Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира
Весь спорт вчера в 11:28
Происшествия
Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве
Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
Газета.Ru 02:45