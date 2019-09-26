Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
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с чего всё началось

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.
Интерфакс01:34

Подробнее о событии

Цены на нефть стабилизируются после падения

News.ru03:03

Цены на нефть стабилизировались благодаря Трампу

Росбалт02:59

Цены на нефть растут после двухдневного снижения

ПРАЙМ00:59

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Цены на нефть стабильны в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 22:38

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились

Банки.ру01:56

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

ТАССвчера в 10:55
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости вчера в 10:41
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Политика

В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи

С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Происшествия

Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле

Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Политика

Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака

iReactor 08:00
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

Газета.Ru 04:02
Политика

Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
RT на русском 05:39
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН

Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Происшествия

Прокуратура поддержала просьбу СК освободить Миняйло из-под стражи

Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура. Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.
РИА Новости 08:21
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 06:32
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Технологии

Танцующий робопес Boston Dynamics поступил в продажу

Американская компания высоких технологий Boston Dynamics готова объявить о начале продаж популярного робопса Spot — ранее он назывался SpotMini.
iReactor 00:01
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Автоспорт

Квят начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки

Торо Россо заменит силовую установку на болиде пилота Даниила Квята перед 16-м этапом чемпионата мира Гран-при России.
Советский спорт 05:13
Путешествия

Минкульт поручил ограничить доступ тургрупп из Китая в Царское Село

Известия 24 сентября в 13:00
Общество

В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
Происшествия

В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок

Российская газета 24 сентября в 02:39
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Здоровье

Количество очагов африканской чумы свиней в ЕАО возросло

VSE42.RU 03:33
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте

Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
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