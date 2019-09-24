Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Нефть дешевеет: Brent - $64,47 за баррель, WTI - $58,41
Агентство нефтегазовой информации24 сентября в 02:02
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
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Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
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РБК 11:32
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Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
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В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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Советский спорт 14:53
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Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским
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В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
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В результате пожара в ресторане «Арарат» в Челнах погиб человек
В результате пожара в здании ресторана «Арарат» в Челнах погиб человек.
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Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
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Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
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Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
RT на русском вчера в 08:30