Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Нефть дешевеет: Brent - $64,47 за баррель, WTI - $58,41
Агентство нефтегазовой информации24 сентября в 02:02
Ожидаем торговлю в коридоре $60,50-65,50 долл./баррель на текущей неделе - Premex
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Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
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Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
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Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
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У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
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Политика
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ТАСС вчера в 11:21
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.
Российская газета вчера в 17:01
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Газета.Ru вчера в 03:03
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ВСУ три раза за минувшие сутки нарушили перемирие в ЛНР
За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
Новостной фронт 24 сентября в 01:08
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В России обнаружили «Царь-асфальт»
Lenta.ru 00:35
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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
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Tvoe-avto.com вчера в 10:25
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США выделят дополнительную гумпомощь Венесуэле
Соединённые Штаты выделят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле в размере около $119 млн.
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Телеканал RTVI вчера в 20:49
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии
Аргументы и Факты вчера в 11:22
Политика
Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.
ФАН вчера в 19:37
Авто
Обновленный внедорожник Nissan Patrol официально представлен
Японский бренд Nissan выпустил обновлённую версию внедорожника Patrol.
Тарантас Ньюс 24 сентября в 07:29
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АБН 24 сентября в 01:12
Политика
Британский парламент возобновил работу
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Инфорос вчера в 07:58
Политика
Ряд республиканцев раскритиковали решение Трампа опубликовать расшифровку разговора его с Зеленским
Ряд членов Республиканской партии раскритиковал решение президента США Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Футбол
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Российская газета вчера в 13:51
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Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
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Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог
Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
Московский Комсомолец вчера в 23:37