Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Нефть дешевеет: Brent - $64,47 за баррель, WTI - $58,41
Агентство нефтегазовой информации24 сентября в 02:02
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа
В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 24 сентября в 00:01
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета 24 сентября в 10:42
Общество
МЧС пояснило, что будет грозить гражданам за курение на балконе
Напомним, начиная с 1 октября текущего года гражданам будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях.
REGNUM 12:48
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Футбол
На ЧЕ-2020 в Петербурге планируют ограничить цены на отели
Правительство РФ хочет ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года.
Невские Новости 17:20
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:57
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru вчера в 10:06
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Кино
Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы»
Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.
Ferra 04:26
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 23 сентября в 14:08
Футбол
Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
Нева Спорт 16:58
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Кино
«Единая Россия» не согласилась с РПЦ в вопросах вампиризма
Александр Шолохов, член партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, назвал позицию архимандрита "странной".
Planet Today 04:42
Общество
Медведев утвердил ввоз лекарств, которые не производятся в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжении о закупке и распределении между регионами 11 тыс. упаковок лекарств, которые не производятся в России.
Коммерсантъ 11:07
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Кино
Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»
Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала «Сваты».
Рамблер вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Тимати бросил беременную Анастасию Решетову и уехал в отпуск
Судя по всему, Симона, Тимати и Алиса отправились в незапланированный отпуск, а Анастасия осталась в Москве.
Woman.ru 24 сентября в 12:13
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Киберспорт
Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam
1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru 03:49