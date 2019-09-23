Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Газета.Ru 15:08
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Политика
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После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
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Ректор УрГЭУ признался, что вуз мониторит профили студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин записал видеообращение, в котором рассказал, что в отношении студента, состоящего в ЛГБТ-пабликах, нет никаких противоправных действий.
Ридус 07:31
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ИА Новороссия вчера в 15:15
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В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района
Московский Комсомолец вчера в 09:19
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
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Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy
Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник Маттейс де Лигт.
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Что делает с нашим мозгом всего одна чашка кофе
Считается, что кофе полезен для здоровья нашего тела, а вот что происходит с нашим мозгом после хотя бы одной выпитой чашки, читайте в нашем материале.
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Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
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Газета.Ru 14:30
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Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
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Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
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