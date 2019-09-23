Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.

Кино От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда» Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Общество Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Политика Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

Происшествия Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Общество Названы замедляющие старение продукты Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.

Политика Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.

Общество Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Общество Ректор УрГЭУ признался, что вуз мониторит профили студентов Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин записал видеообращение, в котором рассказал, что в отношении студента, состоящего в ЛГБТ-пабликах, нет никаких противоправных действий.

Политика ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Наука Что делает с нашим мозгом всего одна чашка кофе Считается, что кофе полезен для здоровья нашего тела, а вот что происходит с нашим мозгом после хотя бы одной выпитой чашки, читайте в нашем материале.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Гаджеты Boston Dynamics научили робота акробатике Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.

Шоу-бизнес Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.

Здоровье Названы пять смертельных болезней страшнее рака Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.