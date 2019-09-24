Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
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Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться на родину — его защита уже занимается мероприятиями, которые позволят экс-главе государства спокойно пересечь границу.
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РБК вчера в 03:58
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
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Российские специалисты ведут работу над созданием истребителей шестого поколения – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
Капитал страны вчера в 03:18
Политика
Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:40
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У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
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Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
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Трамп вновь превысил регламент выступления на Генассамблее ООН
Дональд Трамп вновь превысил регламент выступления на Генассамблее ООН.
Радио Маяк 14:38
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Футбол
Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан 06:40
Волейбол
Женская сборная России по волейболу победила голландок на Кубке мира
Сегодня, 24 сентября, в Тояме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт 11:17
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Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
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В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
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Месси поставил Роналду на второе место в голосовании за игрока года
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
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Анджелина Джоли продолжает контролировать жизнь Брэда Питта
Анджелина Джоли продолжает контролировать жизнь Брэда Питта Несмотря на развод, Анджелина Джоли продолжает контролировать все, что происходит в жизни бывшего мужа.
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Сотовые операторы смогут идентифицировать абонентов по лицу и голосу
"Ростелеком" начал работать над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу для введения виртуальных SIM-карт.
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В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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