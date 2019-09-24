Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
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Экстрадированный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях
Гражданин России Андрей Тюрин, экстрадированный в 2018 году в США из Грузии, признал вину по обвинениям в киберпреступлениях в американском суде, сообщает агентство Bloomberg.
Москва 24 вчера в 23:23
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
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Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Здоровье
Девочка с четырьмя руками и тремя ногами родилась в Индии
Врачи планируют удалить ребенку лишние конечности Ребенок с четырьмя руками и тремя ногами родился в индийском штате Раджастан, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 22 сентября в 23:46
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
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Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов
Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО 03:42
Театры
Пласидо Доминго прекратит выступления в Metropolitan Opera
"Metropolitan Opera подтверждает, что Пласидо Доминго согласился отменить все будущие выступления", - указали в пресс-службе театра, подчеркнув, что решение вступает в силу немедленно.
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Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.
РИА Новости 21:13
Единоборства
В Британии боец ММА нокаутировал соперника за три секунды
Поединок между Рикки Уайаттом и Янником Мезеповсом закончился за три секунды. Уайатт первым же ударом отправил в нокаут соперника.
РИА Новости 13:30
Политика
Стали известны темы разговора Путина и Мадуро
Известия 19:13
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01
Кино
В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»
Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
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Политика
Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
РИА Новости 15:41
Игры
Google запустил сервис подписки на игры и приложения
Американская компания Google запустила сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass.
ПРАЙМ 01:36
Политика
Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины.
Политика Сегодня 15:31
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Общество
Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года
Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Гаджеты
Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро
Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
iXBT.com 13:08