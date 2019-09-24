Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
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Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.
ТАСС 06:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер 13:01
Политика
Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter
Активистка из Швеции Грета Тунберг во вторник косвенно ответила прокомментировавшему ее эмоциональное выступление 23 сентября в ООН по теме защиты окружающей среды президенту США Дональду Трампу, изменив описание в шапке своего профиля в Twitter на цитату американского лидера.
ТАСС 14:04
Авто
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Игры
The Last of Us Part II получила дату выхода
Студия Naughty Dog в рамках четвёртого выпуска шоу State of Play назвала дату выхода The Last of Us Part II.
News.ru 16:22
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Гаджеты
Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро
Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
iXBT.com 13:08
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Интернет
Названы самые небезопасные и распространенные пароли
Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Авто
Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили
Глава Минпромторга Денис Мантуров уверяет, что даже в этом случае рост цен на машины не превысит 1,5–2%.
Newvz.ru 03:30
Политика
Претензии Центризбиркома могут задеть спикера парламента Петербурга
Вполне вероятно, что на заседании затронут и тех, кто курировал эти выборы в Петербурге, не исключено, что прозвучит и фамилия спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова, возглавляющего отделение "Единой России".
Neva.Today 10:11
Экономика
В Fitch назвали главные препятствия для повышения рейтинга России
Санкционные риски и низкие темпы экономического роста России являются главным препятствием для повышения долгосрочного кредитного рейтинга России, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтинга Эрик Ариспе в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».
Rambler News Service 09:33
Кино
Джеффри Райту предложена роль комиссара Гордона в «Бэтмене»
Популярный голливудский актер Джеффри Райт может сыграть одну из ключевых ролей в новом сольном фильме, посвященном Бэтмену.
Kinonews.ru 02:46