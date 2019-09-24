Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Нефть марки Brent подешевела на 3% на внешнеторговых опасениях

ПРАЙМ14:56

Нефть дешевеет на признаках восстановления добычи

Росбалт08:50

Стоимость нефти снизилась из-за опасений за сырьевой спрос

Взгляд.ру02:16

Нефть дешевеет: Brent - $64,47 за баррель, WTI - $58,41

Агентство нефтегазовой информации02:02

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

RT на русском01:08

Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Как рынок нефти отреагирует на затянувшийся ремонт заводов Saudi Aramco

РБКвчера в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 14:26
Гаджеты

Google запустила подписку для игр и приложений Play Pass

Компания Google запускает новый сервис под названием «Google Play Pass». Стоимость подписки на новый сервис составляет $4,99 в месяц.
MobiDevices 08:10
Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Коммерсантъ 14:14
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Политика

WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа

Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».
RT на русском 15:02
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Наука

Патент недели: как найти трещину с помощью тепла

Патент: 2696933 Авторы: Владимир Вавилов, Владимир Ширяев, Арсений Чулков Патентообладатель: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Корпуса космических кораблей, громоздких станков, реакторов и силовых машин часто изготавливаются методом "сплошного литья": композитный материал или металл заливают в крупную форму, которую потом снимают с уже готового корпуса.
Популярная механика 09:19
Космос

Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» случайно обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество.
Дни24 01:30
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 22 сентября в 06:44
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Футбол

ФК «Динамо» извинился перед юным болельщиком за слёзы от поражения

Футбольный клуб «Динамо» извинился перед маленьким болельщиком, который расплакался после очередного поражения москвичей.
News.ru 09:47
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Политика

Трамп заявил о желании прекратить «бесконечные войны»

В первый день Генассамблеи состоялось выступление американского президента, он обозначил позицию страны в военном вопросе: - По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки - гармония, цель Америки - не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются, - приводит его слова РИА Новости.
Комсомольская правда 13:28
Общество

Ирина Шейк и дочь гуляли в Нью-Йорке в платье с героями мультика из РФ

Супермодель из России Ирина Шейк вывела свою дочь от брака с актером Брэдли Купером на прогулку в Нью-Йорке в платье с персонажами мультфильма "Маша и медведи".
РЕН ТВ вчера в 11:40
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Политика

Израильский премьер назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал поддержать Трампа.
Наша версия 13:55
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Хоккей

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»

Спорт-Экспресс 14:51
Экономика

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Кино

«Игра престолов» и «Чернобыль» получили премии «Эмми 2019»

Лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале признан Джаррель Джером ("Когда они нас увидят"), в аналогичной женской номинации премии удостоена Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").Премию в номинации "лучший телевизионный фильм" получила картина "Черное зеркало: Брандашмыг"
Kinonews.ru вчера в 01:45
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Игры

PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony

Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
REGNUM вчера в 05:19
Энергетика

Reuters узнал о закупках нефти Saudi Aramco у других стран

Ранее Reuters сообщало, что Саудовская Аравия восстановила около 75% добычи нефти, потерянной из-за атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, и полностью восстановит производство к началу следующей недели.
Rambler News Service 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное