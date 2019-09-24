Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,35 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,51% — до $64,44 за баррель.

Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Гаджеты Google запустила подписку для игр и приложений Play Pass Компания Google запускает новый сервис под названием «Google Play Pass». Стоимость подписки на новый сервис составляет $4,99 в месяц.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Политика WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Наука Патент недели: как найти трещину с помощью тепла Патент: 2696933 Авторы: Владимир Вавилов, Владимир Ширяев, Арсений Чулков Патентообладатель: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Корпуса космических кораблей, громоздких станков, реакторов и силовых машин часто изготавливаются методом "сплошного литья": композитный материал или металл заливают в крупную форму, которую потом снимают с уже готового корпуса.

Космос Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны Китайский луноход «Юйту-2» случайно обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество.

Волейбол Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Общество МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.

Политика Трамп заявил о желании прекратить «бесконечные войны» В первый день Генассамблеи состоялось выступление американского президента, он обозначил позицию страны в военном вопросе: - По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки - гармония, цель Америки - не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются, - приводит его слова РИА Новости.

Общество Ирина Шейк и дочь гуляли в Нью-Йорке в платье с героями мультика из РФ Супермодель из России Ирина Шейк вывела свою дочь от брака с актером Брэдли Купером на прогулку в Нью-Йорке в платье с персонажами мультфильма "Маша и медведи".

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Кино Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар» «На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.

Политика Израильский премьер назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал поддержать Трампа.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Гаджеты Новая операционная система Apple для iPad вышла официально Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.

Экономика «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Кино «Игра престолов» и «Чернобыль» получили премии «Эмми 2019» Лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале признан Джаррель Джером ("Когда они нас увидят"), в аналогичной женской номинации премии удостоена Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").Премию в номинации "лучший телевизионный фильм" получила картина "Черное зеркало: Брандашмыг"

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Игры PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.