Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель. Цены на западнотехасскую нефть WTI к этому времени просели на четверть процента, до 58,44 долларов за бочку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Политика
ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине
Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Происшествия
В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Происшествия
В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми
В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Энергетика
В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти
Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию
Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Минэкономразвития опубликовало проект постановления, согласно которому автовладельцы смогут легально покупать "красивый" госномер для своего транспортного средства.
Шоу-бизнес
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа
Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Сайдик сравнил конфликт в Донбассе с приднестровским
Конфликт на Донбассе может быть заморожен по примеру приднестровского на десятилетия, считает бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Происшествия
Екатеринбуржца, который пропал после корпоратива, нашли мертвым
Пропавшего екатеринбуржца искали почти месяц. По данному факту проводится проверка.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны России.
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Общество
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Хоккей
Финляндия стала соперником России по полуфиналу юношеской Олимпиады
Финляндия стала соперником России по полуфиналу турнира в Лозанне. Во втором полуфинале сыграют Канада и США.
Общество
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Общество
Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая
Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.