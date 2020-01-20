Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель. Цены на западнотехасскую нефть WTI к этому времени просели на четверть процента, до 58,44 долларов за бочку.
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