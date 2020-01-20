Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,26%, составив $58,39 за баррель.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются

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Рубль снижается к доллару и евро

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Одним из самых важных дебютов года для Volkswagen, несомненно, является восьмое поколение хэтчбека Golf GTI.
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Как отмечает автор доклада, вращение позволит реализовать на корабле искусственную гравитацию.
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Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
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На 47 километре трассы Йошкар-Ола - Уржум скорая медицинская помощь УАЗ столкнулась с грузовой машиной. Авария унесла жизни трех человек.
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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Назван полный звездный состав нового фильма Уэса Андерсона

Уэс Андерсон обнародовал полный актерский состав своего нового фильма «Французский диспетчер».
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Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
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Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
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Раскрыты особенности новой Skoda Octavia

В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
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На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
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Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
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Главное изменение предложила группа депутатов от «Единой России» - это отказ от смешенной системы выборов в горсовет и переход к мажоритарной, в результате чего депутатский корпус сократится на четверть.
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Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

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