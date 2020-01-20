Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,26%, составив $58,39 за баррель.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Авто
Новый Volkswagen Golf GTI замечен без камуфляжа
Одним из самых важных дебютов года для Volkswagen, несомненно, является восьмое поколение хэтчбека Golf GTI.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках
Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
Политика
Лукашенко обсудил с Рогозиным совместные проекты в космической сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили в Минске реализацию совместных проектов в космической сфере, сообщает «БелТА».
Технологии
Huawei нашла замену Google Maps
Ранее Huawei, как и другие производители Android-смартфонов, успешно использовала на своих устройствах Google Play Services — приложения и дополнительные функциональные модули, разработанные владельцем Android.
Космос
Космический корабль в виде вращающегося бублика предложили создать специалисты МАИ
Как отмечает автор доклада, вращение позволит реализовать на корабле искусственную гравитацию.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Футбол
Гвардиола обвинил руководство АПЛ в травмах звездных игроков лиги
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что календарь команд АПЛ перегружен, что ведет к повышению травматичности игроков.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Происшествия
В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи
На 47 километре трассы Йошкар-Ола - Уржум скорая медицинская помощь УАЗ столкнулась с грузовой машиной. Авария унесла жизни трех человек.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Кино
Назван полный звездный состав нового фильма Уэса Андерсона
Уэс Андерсон обнародовал полный актерский состав своего нового фильма «Французский диспетчер».
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Общество
Новый глава ФНС поставил цель вывести рынок из тени
В интервью газете «Ведомости» Даниил Егоров отметил, ключевая цель ФНС не собрать больше денег, а сделать налогоплательщика законопослушным и вывести рынок из тени, передает ОТР.
Общество
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Общество
Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Кино
Путин поздравил с юбилеем Харатьяна
Политика
Депутаты Липецкого горсовета сократят себя на четверть
Главное изменение предложила группа депутатов от «Единой России» - это отказ от смешенной системы выборов в горсовет и переход к мажоритарной, в результате чего депутатский корпус сократится на четверть.
Футбол