Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,26%, составив $58,39 за баррель.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.

Технологии Huawei нашла замену Google Maps Ранее Huawei, как и другие производители Android-смартфонов, успешно использовала на своих устройствах Google Play Services — приложения и дополнительные функциональные модули, разработанные владельцем Android.

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