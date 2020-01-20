Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,26%, составив $58,39 за баррель.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

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Общество Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Энергетика В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.

Хоккей «Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол «Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

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Общество Родственники Гуфа хотят поместить рэпера в наркологическую клинику Сестра Алексея Долматова, хип-хоп исполнителя более известного как Гуф, прилетела за братом в Таиланд, чтобы немедленно госпитализировать его в одну из наркологических клиник.

Спорт IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА Международная федерация хоккея (IIHF) примет участие в споре в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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