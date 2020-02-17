Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,75%, составив $51,66 за баррель.
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Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
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Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
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Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Биатлон
Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону
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Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Здоровье
Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске
С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
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Экономика
В правительстве Украины назвали причины падения промышленности
В правительстве Украины считают, что это вызвано снижением мировых цен на чёрные металлы, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, тёплой зимой, санкциями от РФ и укреплением гривны.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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Эксперты назвали регионы с самым дорогим и дешевым игристым вином
IT-компания «Эвотор» провела исследование динамики цен на игристое вино отечественного производства в России с января 2019 года по январь 2020 года.
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Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
Шторм вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»
Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии 77-метровый грузовой «корабль-призрак» «Альта» без единого члена экипажа на борту, сообщает Irish Examiner.
Происшествия
Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь
Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.