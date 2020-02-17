Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,75%, составив $51,66 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Нефть приближается к $58 за баррель

REGNUMвчера в 15:22

Нефть дешевеет на сохраняющихся опасениях влияния коронавируса

ПРАЙМ00:24

Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:56

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

RT на русском00:23

Цена нефтяной корзины ОПЕК подскочила почти на доллар

Росбалтвчера в 09:21

«БКС Глобал Маркетс» ожидает высокой волатильности в ценах на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель

Финмаркетвчера в 05:45

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ruвчера в 01:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:04, Ашберн

Комментарии

Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
РБК 00:15
Авто

Центр Петербурга могут закрыть для старых автомобилей

В новой редакции правил дорожного движения старым автомобилям может быть ограничен въезд в центральную часть мегаполисов, в том числе в Петербурге.
АБН вчера в 03:57
Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Футбол

«Барселона» подпишет форварда «Леганеса»

Ранее руководство Примеры разрешило «Барселоне» в течение 15 дней приобрести нового нападающего вне трансферного окна, при условии, что это будет футболист, выступающий в чемпионате Испании.
Евро-футбол.ру 00:11
Армия и оружие

Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана

Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Свободная Пресса 00:09
Политика

«Газпром» отказался рассуждать о будущем «Северного потока-2»

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если США введут пакет санкций в отношении инвесторов и потенциальных покупателей газа, тем самым заблокировав поставки.
Lenta.ru 00:25
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru вчера в 12:28
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:16
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество

Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Экономика сегодня вчера в 23:50
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Российская газета 00:59
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Биатлон

Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону

iReactor 16 февраля в 09:47
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье

Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске

С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
ИА ЯСИА 00:00
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Экономика

В правительстве Украины назвали причины падения промышленности

В правительстве Украины считают, что это вызвано снижением мировых цен на чёрные металлы, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, тёплой зимой, санкциями от РФ и укреплением гривны.
REGNUM вчера в 07:42
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Экономика

Эксперты назвали регионы с самым дорогим и дешевым игристым вином

IT-компания «Эвотор» провела исследование динамики цен на игристое вино отечественного производства в России с января 2019 года по январь 2020 года.
Известия вчера в 19:58
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:38
Политика

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
RT на русском вчера в 18:55
Происшествия

Шторм вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»

Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии 77-метровый грузовой «корабль-призрак» «Альта» без единого члена экипажа на борту, сообщает Irish Examiner.
Рамблер вчера в 09:53
Происшествия

Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь

Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.
Интерфакс вчера в 10:20
Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости вчера в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное