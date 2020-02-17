Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,75%, составив $51,66 за баррель.
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Около 80% россиян считают, что России нужно быть партнером и другом западным странам.
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