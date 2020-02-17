Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,75%, составив $51,66 за баррель.
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Цены на нефть взлетели на процент в среду утром

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Назвали причины смерти двухлетней девочки в больнице Новосибирска

Пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области назвала причины смерти двухлетней девочки в реанимации детской больнице №1 Новосибирска.
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К самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу в небе над Европой приблизился неизвестный беспилотник.
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Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
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В Крыму собрались подать иск к Украине из-за перекрытия воды

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
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Сурков освобожден от должности помощника президента

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