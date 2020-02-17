Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,75%, составив $51,66 за баррель.

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

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Политика Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Авто Рассекречены фото первых прототипов Aurus В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.

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Транспорт Движение на «красной» ветке метро восстановлено Движение по участку первой линии метро Петербурга от станции "Проспект Ветеранов" до "Площади Восстания" полностью восстановлено, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.