Энергетика

РосбалтРосбалтСтоимость нефти Brent превысила $58 за баррель

В целом, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $57,4-58,5 за баррель.
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