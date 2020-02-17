Энергетика
РосбалтСтоимость нефти Brent превысила $58 за баррель
В целом, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $57,4-58,5 за баррель.
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Культура
МТС спродюсирует мюзикл о шахматистах под музыку АВВА
Компания выступит продюсером мюзикла "Шахматы" под музыку участников группы АВВА.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Гаджеты
Появилось новое изображение Xiaomi Mi Mix 4
На Slashleaks опубликовали концепт будущего Xiaomi Mi Mix 4. Смартфон должны представить в этом году. Макет строился на основе патентов.
Общество
В Китае начали уничтожать деньги из-за коронавируса
Власти Китая приняли решение утилизировать часть денег, собранных в районах, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса.
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Технологии
Электроника в Tesla на 6 лет обогнала разработки больших корпораций
Особенностью Tesla, которая может совершить поворот в сфере, считают вычислительную платформу Full Self Driving (FSD), отвечающую за обработку сведений, поступающих с датчиков системы Autopilot.
Происшествия
Задержаны подростки, готовившие теракты в Крыму. Главное
Сегодня, 18 февраля, в Крыму были задержаны двое подростков 2003 и 2004 годов рождения, готовившие теракты в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мужчин национальной катастрофой России
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Экономика
Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Общество
Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой».
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Происшествия
Шесть человек погибли в аварии в Калмыкии
В результате погибли шесть человек, сообщается на сайте регионального МВД. Авария произошла на 284-м км трассы Р-22 «Каспий».
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro будут дефицитными из-за коронавируса
Следует отметить, что запуск выпуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro также был перенесен на поздний срок из-за текущей обстановки в стране.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Общество
В Екатеринбурге проведут индивидуальные парады Победы для ветеранов
В Екатеринбурге проведут специальные торжественные мероприятия для тех ветеранов, которые не смогут лично присутствовать на параде Победы в центре города.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу
Футбол
Олег Шатов покинет «Зенит» летом
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов покинет клуб летом. Действующий контракт игрока с клубом истекает в июне.
Происшествия
ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина
ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.
Футбол
Холанд о дубле в ворота «ПСЖ»: хочу быть первым в списке бомбардиров
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд после дубля в ворота французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что хочет стать первым в списке бомбардиров.
Политика
США пытаются убедить Индию и Китай не покупать нефть у Венесуэлы
Власти США активно убеждают Индию и Китай отказаться от покупки венесуэльской нефти.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
Кино
В Калининграде пройдёт кинофестиваль ужасов, эротики и безумия
В калининградском кинотеатре "Синема парк" с 21 февраля начнётся международный фестиваль ужасов и эротики "ШОК Shorts".
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка
Мужскую индивидуальную гонку покажет канал «Матч ТВ», начиная с 16 часов 15 минут.