Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,75%, составив $51,66 за баррель.
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Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Футбол
Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд едва не побил мировой рекорд в беге в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
В Оренбургской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2019 года составила 9407 рублей, сообщает Оренбургстат.
Экономика
«Ростелеком» консолидировал 100% Tele2
12 февраля "Ростелеком" и ВТБ подписали обязывающие документы по сделке, подтвердив ранее озвученные параметры: "Ростелеком" приобретает 17,5% долей Tele2 за 42 млрд рублей, 27,5% - за 66 млрд рублей от допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Общество
ФСБ нашла новый источник сообщений о «минированиях» в России
"Почтовые террористы" вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Общество
Китайские студенты вузов РФ перейдут на дистанционное обучение
Министерство образования и науки Российской Федерации распорядилось организовать в вузах страны дистанционное обучение для студентов из Китая.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Политика
Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу
Россия отмечает попытки подмены Минских соглашений другими форматами. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Экономика
Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Игры
Для No Man’s Sky готовят «живые» корабли
Some in flight gameplay of the new "Egg" class ship in #NoMansSky #Spoiler Source: Discord pic.twitter.com/p5zp5W96bj — Procedural Traveller (@ProceduralTRV) February 18, 2020 С установкой обновления в игре могут появиться органические, «живые» корабли.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Право президента на роспуск Госдумы хотят закрепить в Конституции
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов С такой инициативой выступила глава Союза женщин России Если их окончательно утвердят, то глава государства получит возможность роспуска Госдумы после трехкратного отклонения предложенных на пост премьер-министра кандидатур.
Общество
В США задержали мексиканца по подозрению в скрытой работе на Россию
Минюст США сообщил о задержании гражданина Мексики, которого обвиняют в скрытой работе на российские власти на территории США.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Наука
Западная диета нарушает функции мозга
По словам ученых, даже одна неделя на западной диете может ощутимо снизить некоторые функции мозга и заставить худых и в целом здоровых молодых людей переедать.
Общество
Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники
Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
Гаджеты
Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев найдена новая «цветочная могила»
В Ираке в пещере Шанидар, которая считается кладбищем неандертальцев, археологи обнаружили новую «цветочную могилу».
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Общество
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.