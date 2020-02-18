Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,75%, составив $51,66 за баррель.

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

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Общество Китайские студенты вузов РФ перейдут на дистанционное обучение Министерство образования и науки Российской Федерации распорядилось организовать в вузах страны дистанционное обучение для студентов из Китая.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Общество Путин почтил в Петербурге память Собчака Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.

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Игры Для No Man’s Sky готовят «живые» корабли Some in flight gameplay of the new "Egg" class ship in #NoMansSky #Spoiler Source: Discord pic.twitter.com/p5zp5W96bj — Procedural Traveller (@ProceduralTRV) February 18, 2020 С установкой обновления в игре могут появиться органические, «живые» корабли.

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Наука Западная диета нарушает функции мозга По словам ученых, даже одна неделя на западной диете может ощутимо снизить некоторые функции мозга и заставить худых и в целом здоровых молодых людей переедать.

Общество Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.