Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

Стоимость нефти Brent рухнула почти на треть. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Мировые цены на нефть рухнули на 31%

Известия18:46

Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

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Цены на нефть обрушились на 20%

РБК19:20

После распада сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть рухнули

Вести.Ru19:34

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

РИА Новости18:39

Мировые цены на нефть обрушились на 31%

URA.Ru18:34

Цены на нефть обрушились почти на треть

Lenta.ru18:26
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