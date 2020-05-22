Энергетика
ФАНМировые цены на нефть обвалились
Мировые цены на нефть обвалились в пятницу в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом говорят данные торговой площадки. По состоянию на 8.30 по московскому времени цена июльского фьючерса на эталонную смесь марки Brent упала на 5,3%, ниже 34 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:02
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Экспресс газета 12:58
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Футбол
Премьер-министр Испании разрешил возобновить Ла Лигу с 8 июня
8 июня Ла Лига вернется, — заявил Санчес. Напомним, матчи чемпионата Испании были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 08:48
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Политика
Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств
Президент США Дональд Трамп заявил, что у его вероятного оппонента на грядущих выборах главы государства Джо Байдена отсутствуют какие-либо положительные качества.
Газета.Ru 16:59
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Шоу-бизнес
Сын Надежды Бабкиной переболел коронавирусом одновременно с ней
Надежда Георгиевна признается, после того, как она пришла в себя, ей было трудно привыкнуть к новым обстоятельствам.
StarHit.ru 15:00
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Общество
В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние 24 часа скончались еще 59 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 16:21
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основателю компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Наука
Тектоническая плита под Индийским океаном раскалывается на две части
Части плиты двигаются с разной скоростью, что ещё больше усложняет исследования учёных.
HotGeo 11:51
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Происшествия
В МВД Украины назвали предварительную причину гибели нардепа Давиденко
Советник главы министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в субботу, 23 мая, раскрыл предварительную причину гибели народного депутата страны Валерия Давиденко.
Известия 14:27
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ 21 мая в 23:08
Футбол
Все тесты на коронавирус в «Краснодаре» дали отрицательный результат
Все игроки футбольного клуба "Краснодар" сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте команды.
Piter.tv 12:43
Киберспорт
Secret выиграла 15 карт подряд на OGA Dota Pit
Гранд-финал завершился со счетом 3:0. За победу Secret получила 62 тысячи долларов. OGA Dota Pit прошел в онлайне с 13 по 23 мая.
Cyber.sports.ru 15:36
Здоровье
Ковальчук объяснил, почему отказался призывать людей сидеть дома
Не представляю, как скажу людям больше двух месяцев сидеть в такой обстановке.
Чемпионат 13:52
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК вчера в 00:25
Автоспорт
Алонсо выиграл виртуальную гонку «Инди-500»
Испанский пилот Фернандо Алонсо стал победителем виртуальной гонки «Инди 500» The Race All-Star Series.
Матч ТВ 15:45