Цена барреля нефти марки Brent выросла до $25,29. Отмечается, что вслед за "черным золотом" начали снижаться фондовые индексы США Цены на нефть стали снижаться в начале года в связи с эпидемией коронавируса и падением спроса на топливо.

Цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%

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