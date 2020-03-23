Энергетика

Рифей-ПермьРифей-ПермьЦены на нефть в начале торгов обвалились на 8%

Цена барреля нефти марки Brent выросла до $25,29. Отмечается, что вслед за "черным золотом" начали снижаться фондовые индексы США Цены на нефть стали снижаться в начале года в связи с эпидемией коронавируса и падением спроса на топливо.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Brent упала до 26 долларов за баррель

ФедералПресс03:44

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

RT на русском06:57

«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой

Комсомольская правда04:15

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов

Российская газета04:02

Что будет с курсом рубля: три сценария развития

РБК07:06

Стоимость нефти на открытии торгов упала на 8%

Деловое.ТВ02:25

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 08:25, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Происшествия

На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Деловая газета. Юг 03:34
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Общество

Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета

Расходы бюджета в 2020 году не будут меньше запланированных, возможно серьезное перераспределение средств, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.
Rambler News Service 08:08
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Политика

В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими

Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.
Lenta.ru вчера в 17:08
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Экономика

Великобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса

Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG.
Вести.Ru 04:59
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Футбол

Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника

Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
РИА Новости 05:00
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Экономика

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
Lenta.ru 08:13
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 87 рублей

Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
БИЗНЕС Online 04:12
Происшествия

Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края

23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
КП - Барнаул 06:13
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Вестник Кавказа вчера в 23:43
Энергетика

С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Новостной фронт 07:52
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Политика

В Раде увеличилось число заразившихся коронавирусом депутатов

В Верховной Раде Украины увеличилось число заразившихся коронавирусом: инфекцию диагностировали у депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева.
Lenta.ru 07:11
Кино

Дракон из «Игры престолов» появился в сериале «Мир Дикого Запада»

Зрители увидят дракона из "Игры престолов" в сериале про восстание роботов из тематического парка развлечений.
Народные новости 05:13
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:49
Происшествия

У Харви Вайнштейна выявили коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Газета.Ru 03:39
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест Полу Уилану

Москва, 23 марта 2020, 14:49 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, останется под арестом до 13 сентября.
REGNUM 07:49
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Политика

Забытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой

Политика Сегодня 01:05
Общество

Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых

Как рассказал РБК председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, для помощи пенсионерам запущена всероссийская акция «Мы вместе» (мывместе2020.рф).
РБК 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное