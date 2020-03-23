Энергетика
Рифей-ПермьЦены на нефть в начале торгов обвалились на 8%
Цена барреля нефти марки Brent выросла до $25,29. Отмечается, что вслед за "черным золотом" начали снижаться фондовые индексы США Цены на нефть стали снижаться в начале года в связи с эпидемией коронавируса и падением спроса на топливо.
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«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой
Комсомольская правда04:15
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Комментарии
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Происшествия
На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Общество
Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета
Расходы бюджета в 2020 году не будут меньше запланированных, возможно серьезное перераспределение средств, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Политика
В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими
Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
Экономика
Великобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса
Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Футбол
Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника
Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Экономика
В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса
Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 87 рублей
Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Энергетика
С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся
Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Политика
В Раде увеличилось число заразившихся коронавирусом депутатов
В Верховной Раде Украины увеличилось число заразившихся коронавирусом: инфекцию диагностировали у депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева.
Кино
Дракон из «Игры престолов» появился в сериале «Мир Дикого Запада»
Зрители увидят дракона из "Игры престолов" в сериале про восстание роботов из тематического парка развлечений.
Общество
Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест Полу Уилану
Москва, 23 марта 2020, 14:49 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, останется под арестом до 13 сентября.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Забытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой
Общество
Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых
Как рассказал РБК председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, для помощи пенсионерам запущена всероссийская акция «Мы вместе» (мывместе2020.рф).