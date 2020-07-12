В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 7.53 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.

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