Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть опускаются

В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 7.53 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.
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Рынок нефти равняется на ОПЕК+

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Ограниченное предложение позволяет нефтяным котировкам находиться на высоких уровнях - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет04:10

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Нефть дешевеет на ожиданиях по добыче

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Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов

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Нефть взяла курс на снижение

Ведомостивчера в 16:57
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Общество

Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике

Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.
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«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу

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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
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Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Единоборства

ACA организует онлайн-встречу Емельяненко и Исмаилова накануне их боя

Лига Absolute Championship Akhmat (ACA) организует онлайн-встречу между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым накануне их поединка на турнире ACA 107.
RT на русском 04:42
Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
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Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv вчера в 04:30
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Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
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Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
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Космос

В России выведут на орбиту космический телескоп «Гамма-400»

Как говорит научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер, "Гамма-400" - не просто космический телескоп, а целая астрофизическая космическая обсерватория.
Новые Известия 10 июля в 11:07
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
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Политика

Дуда побеждает на выборах президента Польши

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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Политика

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
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Общество

Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей

В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
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Армия и оружие

Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы допустил возникновение масштабной войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл вышли из самоизоляции

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переехали в Беверли-Хилз из Канады вместе с сыном Арчи.
RuNews24.ru 02:44
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
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Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН принял с четвертой за неделю попытки резолюцию о продлении на год трансграничного механизма оказания помощи Сирии.
Страна Советов on-line вчера в 02:59
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Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
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Общество

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
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Политика

Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Политика

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
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Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

На представленном снимке Свиридова стоит посреди комнаты с телефоном в руке.
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