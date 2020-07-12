Энергетика
РЕН ТВМировые цены на нефть снижаются на открытии торгов
В ходе открытия торгов на биржах в понедельник, 13 июля, снижаются мировые цены на нефть.
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Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Игры
Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR
В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re[in]carnation.
CyberSport.ru 03:35
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Игры
Корпоративные акулы — авторы Cyberpunk 2077 представили двух новых персонажей
CD Projekt RED представила двух новых персонажей Cyberpunk 2077 — мистера Голдхенда и мистера Дженкинса.
CyberSport.ru 10 июля в 04:11
Экономика
«Северсталь» в I полугодии снизила выпуск стали на 7%
"Северсталь" в первом полугодии 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного периода прошлого года на 7%, до 5,657 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:06
Политика
Россия проложит водовод в Крым по дну Черного моря — Вассерман
В скором времени приступят к реализации проекта по строительству водовода по дну Чёрного моря.
ForPost 03:14
Шоу-бизнес
Ургант показал фанатам фото своих дочерей
«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг от снимков.
ФАН 03:35
Общество
В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом
За сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом, за все время - 11 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10 июля в 04:08
Политика
Путин высказал отношение к резкой критике в свой адрес
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.
РЕН ТВ вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал, как уничтожали турецкие ПВО на базе Аль-Ватыя
Нюансы уничтожения турецких систем ПВО на базе Аль-Ватыя в Ливии раскрыл Мина Адель египетский военный эксперт, 6 июля сообщает сайт RT Arabic.
ИА Красная Весна 10 июля в 16:24
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением масочного режима
Постановлением республиканского правительства обязательный масочный режим продлен в Хакасии до 9 августа включительно, однако, сегодня фиксируются массовые случаи его нарушении, отметили участники заседания.
Хакасия 01:19
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Происшествия
Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе
Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
Здоровье
Более 50 приморцев заболели коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 21:25
Здоровье
Больных коронавирусом пензенцев начали помещать в барокамеры
Узнав, что московские медики стали применять гипербарическую оксигенацию для лечения больных коронавирусом, пензенские специалисты тоже обратились к такому способу спасти жизнь.
ПензаИнформ 02:57
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Политика
Крашенинников: новая Конституция проработает без поправок десятки лет
Конституция России в обновленной редакции должна проработать несколько десятилетий без внесения поправок, полагает сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны, глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Дума ТВ 02:26
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru вчера в 02:58
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Политика
США пожаловались на насмешки Китая по теме ядерного разоружения
Администрация президента США Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения, делая насмешливые заявления, заявил экс-замгоссекретаря США и нынешний глава Ассоциации по контролю над вооружениями Томас Кантримен.
Взгляд.ру 03:08