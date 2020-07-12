Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВМировые цены на нефть снижаются на открытии торгов

В ходе открытия торгов на биржах в понедельник, 13 июля, снижаются мировые цены на нефть.
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Мировые цены на нефть опускаются

Газета.Ru01:26

Цены на нефть снижаются, но Brent держится вблизи $43 за баррель

Росбалт02:59

Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов

РЕН ТВ01:36

Рынок нефти равняется на ОПЕК+

REGNUM03:19

Нефть дешевеет на ожиданиях по добыче

ПРАЙМ01:08

Новости кризиса 13 июля. Работающим на удаленке компенсируют затраты, пенсионеров ждет рост выплат, а Россию — новые санкции

URA.Ru00:00

Нефть взяла курс на снижение

Ведомостивчера в 16:57
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
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Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков

РИА Новости 01:20
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Игры

Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR

В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re[in]carnation.
CyberSport.ru 03:35
Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Политика

Анджей Дуда выигрывает во втором туре выборов президента Польши

BFM.ru 02:46
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Игры

Корпоративные акулы — авторы Cyberpunk 2077 представили двух новых персонажей

CD Projekt RED представила двух новых персонажей Cyberpunk 2077 — мистера Голдхенда и мистера Дженкинса.
CyberSport.ru 10 июля в 04:11
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Экономика

«Северсталь» в I полугодии снизила выпуск стали на 7%

"Северсталь" в первом полугодии 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного периода прошлого года на 7%, до 5,657 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:06
Политика

Россия проложит водовод в Крым по дну Черного моря — Вассерман

В скором времени приступят к реализации проекта по строительству водовода по дну Чёрного моря.
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Шоу-бизнес

Ургант показал фанатам фото своих дочерей

«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг от снимков.
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Общество

В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом

За сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом, за все время - 11 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10 июля в 04:08
Политика

Путин высказал отношение к резкой критике в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.
РЕН ТВ вчера в 06:38
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал, как уничтожали турецкие ПВО на базе Аль-Ватыя

Нюансы уничтожения турецких систем ПВО на базе Аль-Ватыя в Ливии раскрыл Мина Адель египетский военный эксперт, 6 июля сообщает сайт RT Arabic.
ИА Красная Весна 10 июля в 16:24
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением масочного режима

Постановлением республиканского правительства обязательный масочный режим продлен в Хакасии до 9 августа включительно, однако, сегодня фиксируются массовые случаи его нарушении, отметили участники заседания.
Хакасия 01:19
Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Актуальные Новости 01:53
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
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Происшествия

Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе

Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
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Здоровье

Более 50 приморцев заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 21:25
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Здоровье

Больных коронавирусом пензенцев начали помещать в барокамеры

Узнав, что московские медики стали применять гипербарическую оксигенацию для лечения больных коронавирусом, пензенские специалисты тоже обратились к такому способу спасти жизнь.
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Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Политика

Крашенинников: новая Конституция проработает без поправок десятки лет

Конституция России в обновленной редакции должна проработать несколько десятилетий без внесения поправок, полагает сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны, глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru вчера в 02:58
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Политика

США пожаловались на насмешки Китая по теме ядерного разоружения

Администрация президента США Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения, делая насмешливые заявления, заявил экс-замгоссекретаря США и нынешний глава Ассоциации по контролю над вооружениями Томас Кантримен.
Взгляд.ру 03:08
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