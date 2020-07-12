В ходе открытия торгов на биржах в понедельник, 13 июля, снижаются мировые цены на нефть.

Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов

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