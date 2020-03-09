Энергетика
МР7.руМировые цены на нефть отыграли часть обвала
Фьючерсы на нефть марки Brent составляют 32,05 доллара за баррель, на марки WTI — 33 доллара. На международных торгах мировые цены на нефть отыграли часть обвала. Отыграна треть 30-процентного падения цен, произошедшего на фоне срыва сделки ОПЕК+.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала за ночь на 14 долларов — до 31,27 доллара с 45,54 на момент закрытия торгов накануне вечером.Новая газетавчера в 03:26
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