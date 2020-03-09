с чего всё началось

Фьючерсы на нефть марки Brent составляют 32,05 доллара за баррель, на марки WTI — 33 доллара. На международных торгах мировые цены на нефть отыграли часть обвала. Отыграна треть 30-процентного падения цен, произошедшего на фоне срыва сделки ОПЕК+.

Финансы ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты «Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Музыка Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.

Экономика Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.

Гаджеты Недостатки смарт-часов назвали в Роскачестве Эксперты провели исследование 24 моделей умных часов, которые предлагаются по стоимости от 4600 до 46 400 рублей.

Общество Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".

Кино Вышел трейлер мультфильма по Mortal Kombat Сам мультфильм выйдет 12 апреля (цифровой вариант), через две недели поклонники смогут приобрести его на носителях.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.

Политика Конституционная поправка о детях будет скорректирована Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".

Космос Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.

Армия и оружие Российский корабль замечен у базы ВМС США Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Экономика Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов Американский индекс широкого рынка S & P 500 вырос с 2954,22 п. до 2972,37 п. Коронавирус продолжает разрушать рынки.