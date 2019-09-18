Энергетика
Национальная служба новостейМировые цены на нефть падают более чем на 5%
Востоковед: Ирану и Саудовской Аравии не выгодно открыто воевать Отмечается, что за несколько минут цена на нефть марки Brent упала до 64,5 доллара за баррель, что на 5% меньше предыдущей отметки.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
РБК 14:50
Политика
Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»
Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК 13:03
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Армия и оружие
Минобороны получило первую партию защищенных ноутбуков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил в Вооруженные силы защищенные ноутбуки, предназначенные для автоматизации сбора и обработки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
РИА Новости 07:36
Футбол
«Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" официально расторг контракт с полузащитником команды Павлом Мамаевым, срок действия которого истекал в декабре 2019 года.
Вести.Ru 13:42
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
RT на русском вчера в 14:34
Политика
Трамп проведет встречу с Зеленским на полях ГА ООН
Ведущий брифинга подтвердил, что Трамп собирается провести с Зеленским встречу на полях ГА ООН.
ТАСС 14:46
Политика
ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ
Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
DP.RU вчера в 12:51
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости 07:21
Происшествия
Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Наука
Дешевый препарат против артрита может помочь больным с раком крови
Доступный препарат против заболеваемость артрит может значительно помочь при раке крови, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 18 сентября в 08:11
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru 17:28
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Политика
Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
РЕН ТВ 16:21
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera вчера в 05:19