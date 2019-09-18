Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМировые цены на нефть падают более чем на 5%

Востоковед: Ирану и Саудовской Аравии не выгодно открыто воевать Отмечается, что за несколько минут цена на нефть марки Brent упала до 64,5 доллара за баррель, что на 5% меньше предыдущей отметки.
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Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились почти на 6,5%

Эхо Москвы17 сентября в 11:31

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском18 сентября в 01:07

Цены на нефть продолжают снижаться в среду утром

Московский Комсомолец17 сентября в 22:15

Нефть WTI подешевела на 6% на торгах в США

ТАСС17 сентября в 16:37

Стоимость нефти Brent снижается незначительно, WTI — сильнее

Росбалт18 сентября в 07:41

Коэн спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Вести.Ru17 сентября в 06:33

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новости17 сентября в 01:22
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Религия

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

ТАСС 17:27
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Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
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Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
РБК 14:50
Политика

Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»

Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК 13:03
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Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский

«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Общество

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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 04:42
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Армия и оружие

Минобороны получило первую партию защищенных ноутбуков

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил в Вооруженные силы защищенные ноутбуки, предназначенные для автоматизации сбора и обработки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
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Футбол

«Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" официально расторг контракт с полузащитником команды Павлом Мамаевым, срок действия которого истекал в декабре 2019 года.
Вести.Ru 13:42
Автоспорт

Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
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Назван фрукт, который замедляет процесс старения

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Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика

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RT на русском вчера в 14:34
Политика

Трамп проведет встречу с Зеленским на полях ГА ООН

Ведущий брифинга подтвердил, что Трамп собирается провести с Зеленским встречу на полях ГА ООН.
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Политика

ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ

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В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
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Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
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Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
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Театры

Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

Lenta.ru вчера в 09:46
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

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Наука

Дешевый препарат против артрита может помочь больным с раком крови

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Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака

Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
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Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»

В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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