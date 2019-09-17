Энергетика
Национальная служба новостейМировые цены на нефть падают более чем на 5%
Востоковед: Ирану и Саудовской Аравии не выгодно открыто воевать Отмечается, что за несколько минут цена на нефть марки Brent упала до 64,5 доллара за баррель, что на 5% меньше предыдущей отметки.
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Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Народные новости вчера в 15:18
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 02:52
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Армия и оружие
Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО
О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна вчера в 23:04
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Здоровье
Жители Подмосковья смогут пройти диспансеризацию за 2 часа
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, за два часа приема у врача, пациенту измерят артериальное давление, возьмут анализ крови, сделают ЭКГ, флюорографию, а также проведут оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Live24 05:50
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина
РИА Новости 09:34
Фигурное катание
Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии
Спорт-Экспресс 11:00
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
Ирина Шейк чуть не упала на подиуме в Милане
Знаменитая модель на днях чуть не упала на глазах мирового фэшн-сообщества. В Милане в самом разгаре Неделя моды.
Woman.ru 05:26
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17
Футбол
Луческу может возглавить «Шахтер» или «Динамо»
Луческу с 2004 по 2016 год тренировал «Шахтер». В сезоне-2016/17 он возглавлял «Зенит».
Бомбардир.ру 07:55
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр 02:11
Финансы
ФРС США снизила ставку второй раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 2–2,25 до 1,75–2%.
РЕН ТВ 18 сентября в 14:20
Политика
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Космос
В NASA прокомментировали вопрос с дырой на МКС
Американское космическое агентство NASA прокомментировало ситуацию с расследованием причин возникновения дыры на космическом корабле "Союз" в 2018 году.
Газета.Ru вчера в 11:22
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28