Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
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Цены на нефть снижаются во вторник утром

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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
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Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
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Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%

Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
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Суд продлил арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

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Значительно похудевшая Лолита удивила поклонников новым образом

Российская эстрадная певица Лолита удивила поклонников своим появлением на "Главном новогоднем концерте", прошедшем в Crocus City Hall.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

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Коммерсантъ вчера в 18:15
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На Украине хотят ввести двойное гражданство

Конституционная норма о «едином» гражданстве сохранится: люди будут восприниматься как граждане Украины, несмотря на то, что имеют паспорт другого государство.
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На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

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Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
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Российский боец Петр Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одолел американца Юрайя Фейбера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
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В ВСУ заявили о десятках убитых ополченцев в Донбассе

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