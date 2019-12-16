Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
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Здоровье
Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей
Медики жалуются на затянувшийся ремонт в больнице, «изгнание» кафедр Башкирского госмединститута, дефицит лекарств, в частности обезболивающих для пациентов реанимации, нехватку среднего медперсонала и раздутый штат заместителей главврача.
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Футбол
Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Политика
СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Музыка
Телеканал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Би-2»
На Youtube-канале группы видео с выступлением назвали «Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, что именно вырезали из эфира.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Наука
Перец чили снизил риск смерти от инсульта более чем на 60%
Перец чили снижает риск смерти от инфаркта и инсульта, выяснили ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Происшествия
Суд продлил арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Футбол
Тренер «Ахмата» оценил перемены с Глушаковым после «Спартака»
Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов считает, что полузащитник Денис Глушаков стал одним из лидеров его команды.
Шоу-бизнес
Значительно похудевшая Лолита удивила поклонников новым образом
Российская эстрадная певица Лолита удивила поклонников своим появлением на "Главном новогоднем концерте", прошедшем в Crocus City Hall.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Кино
«Дылда» Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Российская лента «Дылда» Кантемира Балагова была включена в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Политика
На Украине хотят ввести двойное гражданство
Конституционная норма о «едином» гражданстве сохранится: люди будут восприниматься как граждане Украины, несмотря на то, что имеют паспорт другого государство.
Общество
Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Единоборства
Российский боец Петр Ян нокаутировал члена Зала славы UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одолел американца Юрайя Фейбера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Происшествия
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
Вице-губернатор Иркутской области подал в отставку
Руководитель аппарата правительства Иркутской области и заместитель губернатора региона Дмитрий Чернышев подал в отставку по собственному желанию.
Финансы
Сбербанк основал в Швейцарии компанию-трейдер
Сбербанк зарегистрировал в швейцарском кантоне Цуг дочернюю компанию Sber Trading Swiss, которая займется международным товарным финансированием, а также операциями с сырьём, говорится в сообщении банка.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Армия и оружие