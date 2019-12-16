По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.

Цены на нефть снижаются во вторник утром

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