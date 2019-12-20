Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились незначительно
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,01 доллара и составили 60,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Спорт
Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила.
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
Космос
Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»
Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.
Общество
Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен
Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Политика
Путин принимает лидеров стран ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина началась встреча глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Происшествия
Фигурант «Московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО
Адвокат обвиняемого в толчке полицейского в грудь на митинге за честные выборы 27 июля Никиты Чирцова Александр Борков сообщил, что его подзащитный пропал из СИЗО «Бутырка».
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России
Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.
Футбол
Стали известны сроки восстановления Фарфана
Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского форварда красно-зеленых Джеферссона Фарфана, сообщает "Чемпионат".
Политика
Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Экономика
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
В России выступили против иностранных военных кораблей на Севморпути
«Для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса», — цитирует Герасимова издание «Военное обозрение» в среду, 18 декабря.
Авто
Volkswagen представил новый Passat для России
Компания Volkswagen представила новое поколение Passat, адаптированное под российский рынок.
Футбол
Жена игрока ПСЖ рассказала о влиянии футбола на интимную жизнь
Жена аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о влиянии результатов матча на интимную жизнь в паре.
Общество
Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal.
Происшествия
Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».
Авто
Меньше и дешевле «Соляриса»: представлен мини-седан Hyundai Aura
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).