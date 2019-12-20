Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились незначительно

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,01 доллара и составили 60,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.
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Первая фаза соглашения между Китаем и США подтолкнула цены на нефть к росту

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Мировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли

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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

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ПРАЙМ 06:23
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Путин принимает лидеров стран ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина началась встреча глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
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RT на русском 06:23
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Стали известны сроки восстановления Фарфана

Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского форварда красно-зеленых Джеферссона Фарфана, сообщает "Чемпионат".
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Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
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Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

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Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
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«Для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса», — цитирует Герасимова издание «Военное обозрение» в среду, 18 декабря.
Известия 18 декабря в 11:00
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Компания Volkswagen представила новое поколение Passat, адаптированное под российский рынок.
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Жена аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о влиянии результатов матча на интимную жизнь в паре.
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В центре Киева совершено нападение на полицейских

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Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».
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Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
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Как работают Яндекс.Новости?
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