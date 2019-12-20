Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,01 доллара и составили 60,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились незначительно

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