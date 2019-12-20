Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,01 доллара и составили 60,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились незначительно

Религия Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину «За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.

Политика Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Космос НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.

Происшествия Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».

Политика В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

Космос Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ» Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.

Происшествия В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Религия Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.

Экономика Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.

Общество Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.

Политика Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.

Происшествия В центре Киева совершено нападение на полицейских На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.