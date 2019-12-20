Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились незначительно
Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,01 доллара и составили 60,93 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть подорожала.
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Политика
Владимир Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
«С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», — написал президент Украины в Facebook.
Политика
Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»
Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
Политика
МИД Украины отреагировал на слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Происшествия
Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО
Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Космос
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Происшествия
Житель США получил 16 лет тюрьмы за публичное сожжение флага ЛГБТ
Шестнадцать лет заключения получил житель американского штата Айова Адольфо Мартинес из города Эймс за сожжение флага ЛГБТ, которой он снял с местной церкви.
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
Здоровье
Philip Morris International представила новую версию системы нагревания IQOS 3 DUOS
Осенью 2019 года компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) представила новую версию системы нагревания IQOS 3 DUOS, которая работает два сеанса подряд без подзарядки.
Космос
Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»
Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Экономика
Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе
О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России
Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.
Финансы
Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%
Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда
В 1965 году актриса исполнила роль девушки Джеймса Бонда в картине "Шаровая молния".
Происшествия
В центре Киева совершено нападение на полицейских
На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
Общество
В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.