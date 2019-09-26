Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.

с чего всё началось

Котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 1,35 доллара и составили 57,29 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника снизились

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