Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

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