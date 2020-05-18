Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Комментарии
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Здоровье
В Омской области ввели ветеринарный карантин
В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
Общество
Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса
Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
Наука
Возле Гавайских островов обнаружен самый большой щитовой вулкан в мире
Discover24 вчера в 03:26
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру 07:21
Политика
Оппозиция осудила новые правила выборов постфактум
Оппозиционные партии хором осудили принятые Госдумой изменения избирательного законодательства.
Независимая газета 13:27
Общество
Две «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы
Торговые центы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, вновь закрыли после возобновления работы 15 мая по решению правительства Ленинградской области.
Известия 09:55
Экономика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Армия и оружие
За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб
Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения незалежной для изучения общественного мнения о вооруженных формированиях.
КП - Донецк 13:30
Экономика
Доплата угольщикам на Сахалине составляет 4 тысячи 133 рубля
С 1 мая доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалинской области составляет более 4 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо 17:55
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Piter.tv вчера в 02:13
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Финансы
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Общество
В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения
Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва вчера в 06:54
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о подготовке к АрМИ-2020
Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в интервью «Красной звезде» рассказал о подготовке к Армейским международным играм 2020 года (АрМИ-2020), которые запланированы с 23 августа по 5 сентября.
RT на русском 18:18
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
Кино
Джонни Депп может не появиться в «Пиратах Карибского моря 6»
Напомню, во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря» Депп сыграл одну из главных ролей - неутомимого, обаятельного разбойника Джека Воробья.
Inc-news.ru 13:19
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Игры
Автор ужастика Scorn: главным преимуществом Xbox Series X и PS5 будет CPU, а не SSD
Ужастик Scorn, разрабатываемый студией Ebb Software, должен был стать первой из двух частей дилогии для Xbox Series X и ПК.
3DNews вчера в 13:36
Общество
Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире
Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19.
Коммерсантъ 16:44
Наука
Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево
При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево: активность мышц левых лап снижалась, а тонус мышц левой половины туловища усиливался.
N+1 15 мая в 15:16
Общество
Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране.
Газета.Ru 05:08