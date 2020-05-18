Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Цена на нефть марки WTI превысила $30

RT на русском18:33

Мировые цены на нефть побили месячный рекорд

РИА Новости19:07

Нефть марки WTI поднялась в цене выше $30 за бочку

REGNUM20:07

Июльские фьючерсы нефти WTI поднялись выше $30 впервые с 17 марта

Известия19:06

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля

Вести.Ru19:28

Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые с 13 апреля

ТАСС18:05

Цена нефти Brent поднялась выше $33 за баррель

News.ru18:18
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Общество

Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты

Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
2
Общество

Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ

Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
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Здоровье

В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
9
Общество

Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса

Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
85
Наука

Возле Гавайских островов обнаружен самый большой щитовой вулкан в мире

Discover24 вчера в 03:26
19
Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру 07:21
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Политика

Оппозиция осудила новые правила выборов постфактум

Оппозиционные партии хором осудили принятые Госдумой изменения избирательного законодательства.
Независимая газета 13:27
Общество

Две «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы

Торговые центы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, вновь закрыли после возобновления работы 15 мая по решению правительства Ленинградской области.
Известия 09:55
400
Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
35
Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

REGNUM 10:09
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Армия и оружие

За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб

Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения незалежной для изучения общественного мнения о вооруженных формированиях.
КП - Донецк 13:30
1
Экономика

Доплата угольщикам на Сахалине составляет 4 тысячи 133 рубля

С 1 мая доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалинской области составляет более 4 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо 17:55
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
899
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Piter.tv вчера в 02:13
4,3K
Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Финансы

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
5
Общество

Рассчитывавшие на покупателей из КНР магазины освобождают помещения

Коммерсантъ 18:28
Происшествия

В Канаде разбился самолет ВВС страны

Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
3
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Газета.Ru вчера в 14:01
3,9K
Общество

В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения

Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва вчера в 06:54
166
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о подготовке к АрМИ-2020

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в интервью «Красной звезде» рассказал о подготовке к Армейским международным играм 2020 года (АрМИ-2020), которые запланированы с 23 августа по 5 сентября.
RT на русском 18:18
Общество

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
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Кино

Джонни Депп может не появиться в «Пиратах Карибского моря 6»

Напомню, во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря» Депп сыграл одну из главных ролей - неутомимого, обаятельного разбойника Джека Воробья.
Inc-news.ru 13:19
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
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Игры

Автор ужастика Scorn: главным преимуществом Xbox Series X и PS5 будет CPU, а не SSD

Ужастик Scorn, разрабатываемый студией Ebb Software, должен был стать первой из двух частей дилогии для Xbox Series X и ПК.
3DNews вчера в 13:36
Общество

Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире

Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19.
Коммерсантъ 16:44
988
Наука

Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево

При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево: активность мышц левых лап снижалась, а тонус мышц левой половины туловища усиливался.
N+1 15 мая в 15:16
2
Общество

Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране.
Газета.Ru 05:08
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