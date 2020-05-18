Цена за баррель нефти марки WTI на бирже ICE в Лондоне превысила отметку в 30 долларов. Это произошло впервые с 17 марта сего года. Речь идет об июльских фьючерсах.

Нефть марки WTI поднялась выше отметки в 30 долларов за баррель

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