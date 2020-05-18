Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМировые цены на нефть побили месячный рекорд

Мировые цены на нефть растут и бьют месячные рекорда, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что стоимость марки Brent по контрактам с поставкой увеличилась на 3,35% — до 33,59 доллара за баррель. В последний раз нефть этой марки торговалась выше 33 долларов за баррель 13 апреля этого года.
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