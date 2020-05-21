Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Здоровье
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Политика
МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом
Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что потепление в Москву придет 25 мая
Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник.
ТАСС 17:12
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Великобритания намерена покончить с зависимостью от китайского импорта
Великобритания намерена покончить с зависимостью от китайского импорта.
Газета.Ru 11:45
Общество
Михалков ответил матом на критику его передачи о чипировании
Режиссер Никита Михалков матом ответил на критику владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, который назвал глупым выпуск его авторской передачи «Бесогон ТВ» о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать людей.
Lenta.ru 10:01
Здоровье
Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков
Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
RuNews24.ru 03:12
Хоккей
Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Артемий Панарин, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сделал предложение своей девушке Алисе Знарок.
LiveResult.Ru 18:15
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Киберспорт
NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.
CyberSport.ru 11:04
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Шоу-бизнес
Борис Моисеев перестал узнавать друзей
Paparazzi.ru вчера в 03:37
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Политика
Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая
Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
Российская газета 20:05
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Авто
Mercedes выбирает электрификацию вместо синтетического топлива
32CARS.ru вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Венсан Кассель был госпитализирован после аварии
Французские СМИ сообщили о том, что 53-летний Венсан Кассель был доставлен в больницу после аварии на скутере.
Popcornnews.ru вчера в 11:40
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Здоровье
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС 18:58
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:49
Общество
Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня
Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
Forbes 14:16
Армия и оружие
Минобороны перебрасывает в Дагестан два мобильных госпиталя
Эхо Москвы вчера в 13:02