Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Общество
Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае
В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.
Дождь 08:50
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Здоровье
В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом и 16 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки.
ФАН 20 мая в 02:25
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 1 июня
Введенные из-за COVID-19 ограничительные меры продлены в Свердловской области до 1 июня по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева.
Народные новости 13:00
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Происшествия
В кабинете депутата Горсовета Красноярска прошли обыски
СМИ сообщают об обыске в кабинете депутата Городского совета Красноярска Ивана Азаренко.
АиФ Красноярск вчера в 23:37
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:49
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Путешествия
Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня
Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
Forbes 14:16
Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности
МЧС России подготовило предложения по усилению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом.
Lenta.ru 20:40
Футбол
«Бавария» отказалась выкупить Коутиньо у «Барселоны» за € 120 млн
Руководство "Баварии" приняло решение отказаться от услуг Филиппе Коутиньо, аренда которого заканчивается уже в июне текущего года.
Sport.ru 18:58
Общество
В России планируют смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В плане предлагается, чтобы до конца 2020 года на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не 2, а 3 года до выхода на отдых.
НТР 24 20 мая в 04:30
Общество
В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова
После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
Космос
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Российский модуль "Наука" подготовят к запуску на Международную космическую станцию ко второму кварталу 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:39
Здоровье
Малышева заявила, что коронавирус особенно опасен людям с ожирением
Neva.Today 19 мая в 22:03
Происшествия
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Игры
Обзор Minecraft Dungeons. Ни mine, ни craft, ни dungeons
Story Mode рассказывала совсем банальную историю о борьбе добра со злом и силе дружбы, да и новая Minecraft Dungeons нарративом напоминает сказку.
Игромания.ру 10:15
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru вчера в 06:43
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
Общество
Махачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45